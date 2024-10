L’homme d’affaires Bill Ravel est décédé

Bill Ravel est mort à Paris, à l’âge de 84 ans. L’homme d’affaires était gravement malade et avait été opéré il y a deux mois d’un cancer des poumons. Surnommé « le milliardaire du Pacifique », il a marqué l’histoire économique de la Polynésie française mais aussi celle de la Nouvelle-Calédonie.

Ces dernières années, on entendait surtout parler de lui pour ses affaires. En février de cette année, il avait notamment été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour corruption active. Il avait fait des versements en liquide au syndicaliste Cyril Le Gayic (condamné à la même peine) pour acheter la paix sociale et faire décharger son pétrolier tranquillement. Une affaire mise au jour en 2012.

Dans un portrait paru chez notre partenaire, Les Nouvelles Calédoniennes, on retraçait ses débuts : parti de rien. Maurice-Gaspard Ravel est arrivé chez nos voisins pour son service militaire en 1959. Il est surnommé Billy the Kid pour ses prouesses au tir, ce qui deviendra Bill et restera son pseudo. Après son service, il devient garagiste, puis hôtelier, restaurateur et enfin il créé la société française de navigation, la Sofrana, avec deux partenaires. Le chiffre d’affaires annuel atteint rapidement des milliards de francs, racontent Les Nouvelles Calédoniennes qui reprennent les propos d’un patron : « Dans son bureau, un tableau était accroché : son CAP de plombier. »

Puis l’entreprise de Bill Ravel grandi et devient un groupe qui comprend des assurances, du tourisme, de l’immobilier même selon certains. En 1983, il devient le P-dg d’Air Calédonie International. En 1992, il arrive au fenua. Patron de Pétrocéan, il est à l’origine du projet King Tamaota aux Raromata’i. Et avait même parlé de lancer une compagnie aérienne concurrente à Air Tahiti en 2017.