Licence pro, master : top départ pour les inscriptions !

L’UPF et l’Inspé viennent d’ouvrir leur plateforme d’inscription en master, licence professionnelle ou licence d’administration publique. Le dépôt des candidatures se fait en ligne jusqu’au 14 mai 2021.

Ce lundi, l’Université de Polynésie française et l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) ouvrent la plateforme de candidatures en master et en licence pro. Ainsi, les candidats ont jusqu’au 14 mai 2021 inclus pour constituer leur dossier. Ces formations étant sélectives, les commissions d’admission se réuniront ensuite entre le 24 mai et le 4 juin 2021.

Les liens sont disponibles depuis 8h ce matin sur le site internet de l’UPF. Pour remplir sa demande de candidature, il convient de réunir les pièces suivantes au format numérique :

Carte d’identité ou passeport

Curriculum vitae

Lettre de motivation

Relevés de notes depuis le BAC (BAC compris) et a minima le relevé du 1er semestre de l’année en cours

Diplômes

Tout document (attestation de stage, fiche de paye, certificat de travail, lettre de recommandation, etc..) important pour l’étude du dossier.

Tous les candidats recevront une réponse par mail avant le 18 juin 2021. Les admis seront invités à procéder à leur inscription du 21 au 24 juin 2021 pour une réinscription ou du 28 juin au 2 juillet 2021 pour une première inscription à l’UPF.