L’Ifremer fête son demi-siècle de présence dans le Pacifique

L’institut spécialisé dans la recherche sur les questions marines a célébré l’anniversaire de son installation dans le Pacifique ce matin, à Vairao, une de ses bases depuis 1972.

De nombreux élus et officiels étaient rassemblés sur la base de Moorea pour cette cérémonie. Parmi eux, le vice-président Jean-Christophe Bouissou, accompagné de plusieurs ministres, le Haut-commissaire Éric Spitz, l’ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes Olivier Poivre d’Arvor ou encore le PDG de l’Ifremer, François Houllier. Tous ont rappelé le « rôle social et économique essentiel » de l’institut, à Moorea et pour le fenua. En 50 ans de présence en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer a fait avancer les connaissances fondamentales en sciences marines, mais a aussi fourni un appui scientifique a de nombreux projets de développement du pays. Crevettes, chevrettes, huîtres, moules, holothurie ou poisson… L’Ifremer et ses équipes ont beaucoup été sollicités sur les questions d’aquaculture, mais aussi sur le développement de la filière perle ou pêche.

Et du côté du Pays, on espère que ce « partenariat » se poursuivra, notamment au travers de la « stratégie de l’innovation 2030 », qui doit bientôt être présentée à l’assemblée. Économie bleue, résilience terre-mer, valorisation biotechnologique ou tourisme éco-culturel… Cette stratégie lie plus que jamais l’avenir du fenua à la connaissance de son milieu marin. L’Ifremer, opérateur de la flotte océanographique française, est aussi impliquée dans les question de connaissances des fonds marins. Le vice-président a d’ailleurs confirmé au PDG de l’institut « l’intérêt de la Polynésie française à investiguer le champ des possibilités pour l’exploration de sa zone économique exclusive afin de connaître pour protéger, innover pour accélérer le déploiement de solutions et comprendre le rôle de l’océan dans la zone climatique ».

Avec communiqué