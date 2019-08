L’Île Santé, une approche philosophique de la médecine

Le programme « Île Santé » consiste en une autre approche de la médecine. Une médecine qui prend en compte l’environnement du patient, sa personnalité et son entourage proche, afin de mieux appréhender sa maladie et surtout de l’en préserver dans l’avenir. En Polynésie, le programme est appliqué à Moorea à l’hôpital de Afareaitu, mais aussi à Papara et à Rimatara.

« Le concept Île Santé me parait plein de sens. C’est un investissement sur le long terme, l’OMS va continuer à vous appuyer », a promis le directeur régional du Pacifique occidental pour l’OMS, le Dr Takeshi Kasai, lors de son discours à la 13ème réunion des ministres de la Santé du Pacifique. C’est en 1995, lors de la première réunion des ministres de la Santé, qu’avait été adopté le concept des « Iles Santé».

Le programme « Iles santé», consiste à former des personnels de santé à une approche globale de la santé des personnes. Ne plus se focaliser sur la maladie en elle-même, mais aussi sur l’entourage du patient et la façon dont il vit. Les explications de Jacques Raynal, ministre de la santé.

Cette nouvelle approche de la médecine prend en compte les déterminants de santé. Comprendre, les facteurs qui déterminent la bonne santé d’un individu ou d’une population : les habitudes de vie, les comportements, le milieu de vie et de travail.

Tous ces déterminants changent en fonction des lieux ou de l’espace. Par exemple les déterminants de santé d’un habitant de Rapa ne sont pas les mêmes qu’un citadin de Papeete. Si à Papeete, l’accès aux soins n’est pas un problème, en termes de qualité de vie, c’est autre chose. L’air est surement meilleur aux Australes, et il y a plus d’accès pour cultiver, et avoir une vie saine. Tous ces éléments sont parties prenantes de notre bonne ou mauvaise santé.

Et c’est là-dessus que travaillent les personnels de santé. Pour résumer si on veut être efficace dans la lutte contre certaines pathologies, il faut non seulement s‘intéresser à la maladie en elle-même mais aussi au cadre de vie des malades et éliminer tel ou tel élément qui viendrait le perturber.

Ce programme appelé aussi « soins de santé primaire » est appliqué à l’hôpital de Afareaitu à Moorea ainsi qu’au centre médical de Papara et à Rimatara. Ces deux établissements devront prochainement recevoir la certification de « Centre de soins de santé primaire » sous l’appellation de Fare Ea.

Savoir écouter les gens avant de tenter de les guérir, leur apporter l’information pour qu’ils choisissent la meilleure solution pour leur santé : une approche holistique de la médecine qui tente de comprendre l’humain plutôt que de le noyer sous une tonne de médicaments.

Des études internationales montrent l’efficacité de cette méthode : la santé des populations est bien meilleure lorsque l’on applique les soins de santé primaire.