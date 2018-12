L’immeuble Tua Rata de l’OPT et ATN inauguré

L’immeuble Tua Rata, sis à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, regroupant le siège social d’Air Tahiti Nui et les services postaux et financiers de l’Office des Postes et Télécommunications, ainsi qu’un centre de traitement du courrier et un bureau de poste a été inauguré ce mardi en présence des autorités du Pays.

L’immeuble Tua Rata, nouvel écrin qui abrite le siège social d’Air Tahiti Nui et les services postaux et financiers de l’Office des Postes et Télécommunications, a été inauguré ce mardi en présence du président Édouard Fritch, du maire de Faa’a, Oscar Temaru, du P-dg de l’OPT, Jean-François Martin, et du P-dg d’ATN, Michel Monvoisin.

Après trois années de travaux, pour un coût de 3,65 milliards de Fcfp, l’immeuble Tua Rata a été investi par ses occupants dans le courant des mois d’août et de septembre.

D’une superficie totale de 14 000 m², répartis sur 8 niveaux, l’immeuble comprend un parking en sous-sol sur 2 niveaux totalisant 167 places de stationnement ; le nouveau centre de traitement du courrier de l’OPT sur deux niveaux ; des bureaux, dont ceux de l’OPT sur deux niveaux et le nouveau siège social de ATN sur quatre niveaux.

Pour le P-dg de l’OPT Jean-François Martin, rassembler divers services au sein d’un même immeuble, qui plus est, proche de l’aéroport va améliorer la productivité en rationnalisant la méthode de travail et la desserte du courrier.

De même, c’est dans un esprit de rationalisation, que s’est fait le rapprochement avec ATN afin de partager l’immeuble et aussi son coût.

Du coté du d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin estime que cela tombait sous le sens que la compagnie ait son siège social, le cœur de l’entreprise, au plus proche de l’aéroport. De plus, le rassemblement en un même site des métiers et des personnels de la compagnie, auparavant répartis sur six sites, contribue à améliorer les conditions de travail des employés et fédérer les équipes.