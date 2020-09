L’incendie de Paihoro enfin éteint

En milieu de journée ce samedi, les nombreux intervenants sont finalement parvenus à maîtriser l’incendie qui s’était déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi au centre d’enfouissement technique de Paihoro. Une enquête est en cours sur les causes exactes du sinistre mais Fenua Ma privilégie la piste de l’embrasement d’une batterie portative, qui n’aurait pas dû se trouver là.

L’incendie qui a été détecté vers une heure du matin, jeudi, au centre d’enfouissement technique de Paihoro, a été maîtrisé plus de 48 heures plus tard, a annoncé le directeur du syndicat Fenua Ma, Benoît Layrle, ce samedi en milieu de journée.

Les premières 24 heures ont été consacrées à encercler et maîtriser le feu, les 24 heures suivante à l’étouffer complètement par des apports de terre. Plus de 60 pompiers, venus de toute l’île de Tahiti, et une centaine d’intervenants ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie à l’aide 20 engins – 12 camions et 8 pelles mécaniques, avec 2 chauffeurs chacun pour accélérer la cadence. Leur travail a été ralenti par la pluie, qui rendait le terrain glissant et dangereux pour ces engins et leurs conducteurs.

Pour Benoît Layrle, le feu est dû à l’embrasement de batteries portatives, qui se trouvaient, à tort, parmi les encombrants, et qui peuvent facilement prendre feu suite à un choc. Ce sont ensuite les matières plastiques qui ont pris feu à ce contact.

Durant deux jours, explique également Benoît Layrle, la crainte a été qu’une étincelle ne propage l’incendie aux casiers recevant les ordures ménagères et au dépôt de pneus.

« Est-ce que c’est criminel, est-ce que c’est la malchance ? » se demande le directeur de Fenua Ma. Une enquête est en cours pour confirmer la causes de l’incendie, mais « nous sommes toujours énervés par le fait que les gens ne respectent pas les consignes que nous donnons, » dit le directeur de Fenua Ma, qui rappelle que les déchets électroniques comme les batteries portatives doivent être apportés à des points de collecte spécifiques.