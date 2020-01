L’indice des prix a augmenté de 1,5% en 2019

L’inflation au mois de décembre s’établit à 0,3%, d’après une note publiée ce lundi par l’ISPF. La hausse de l’indice des prix à la consommation est surtout liée à l’augmentation saisonnière du prix des billets d’avion.

L’institut de statistique indique d’ailleurs qu’en ne tenant pas compte des transports aérien (+14,7% entre novembre et décembre), l’indice des prix est quasiment stable sur un mois. L’augmentation du prix du pain ou des loyers se fait sentir mais elle est compensée par des baisses qui concernent par exemple les produits de la mer, la viande ou les services médicaux.

Sur douze mois glissants, l’inflation atteint 1,5%. L’indice ouvrier, qui correspond davantage à la consommation d’une famille modeste, est, lui, en augmentation de 2,5%, toujours sur un an. Parmi les prix en hausse : ceux de l’alimentation (+2,7%), des alcool et tabacs (+3,3%), ou le poste « logement, électricité, gaz et combustible » (+4,1%). En revanche, les indices des prix dans la santé (-5,4%) , l’habillement (-6,2%), ou l’ameublement (-1%) sont, eux, en baisse.