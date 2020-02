L’indice des prix stable, mais l’alimentaire en hausse

L’indice des prix à la consommation ne connait qu’un très léger frémissement entre décembre et janvier. Mais l’ISPF note une augmentation du prix de l’alimentation, compensée dans l’indice par la baisse, elle aussi saisonnière, des billets aériens.

Comme souvent, les fluctuations du prix des billets d’avion pèsent dans le calcul de l’institut des statistiques. Après les traditionnelles hausses de décembre, le poste « Transport » baisse de 2,2% en janvier, gardant une relative stabilité sur un an.

Dans le même temps le poste « Alimentation et boissons non alcoolisées » connait une évolution contraire : +2.2% sur le premier mois de l’année, tiré par le prix produits de la mer (+10,7% en un mois) et les légumes (+3,5%). Une variation là aussi habituelle en cette saison… Sauf que les produits alimentaires connaissent une hausse de plus de 4% sur un an. A noter, aussi, la baisse du poste « Habillement ».

En enlevant du compte les prix des transports aériens, l’ISPF calcule au global une inflation de 1,5% sur douze mois. Voire même de 2,7%, en ce qui concerne l’indice des prix ouvriers, calculé par l’institut pour correspondre au panier d’une famille modeste.