L’inflation baisse en février… mais pas partout

L’indice des prix à la consommation du mois de février semble confirmer le début de ralentissement de l’inflation déjà constaté en janvier : sur un an, entre février 2022 et février 2023, cet indicateur n’est en hausse « que » de 5,9%, contre 8,5% sur la période décembre 2022-décembre 2023. Une baisse qui reflète celle des produits de la mer et du transport aérien, mais de nombreux prix de nos dépenses contraintes sont toujours orientés à la hausse, comme ceux de l’alimentation, des voitures, ou encore des loyers. L’index du bâtiment et des travaux publics augmente, lui, de 13,3% sur les douze derniers mois.

En février 2023, l’indice des prix à la consommation augmente de 0,2%, essentiellement en raison de la hausse des prix de la division logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+0,5%) et de la division boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants (+2,6%). Entre février 2022 et février 2023, l’indice général des prix à la consommation constaté est de 5,9%, en ralentissement en comparaison avec la période décembre 2022-décembre 2023 (+8,5 %). En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 6,8%. L’indice ouvrier progresse de 6,7% en glissement annuel. L’indice général hors transport aérien international progresse en glissement sur douze mois de 5,9%.

En rythme annuel, l’augmentation des prix en Polynésie française baisse légèrement, passant de 8,5% en décembre 2022 (l’année 2022 avait notammenent vu une hausse de 12% des prix de l’alimentation, rappelle l’IEOM) à 5,9% en février 2023 alors que celle de métropole monte légèrement, de 5,9% en décembre 2022 à 6,2% en février 2023. L’inflation se constate également à l’international : +’4,3% en Nouvelle-Calédonie, +6,4% aux États-Unis, +7,2% en Nouvelle-Zélande.

Dans le détail, plusieurs secteurs augmentent : les prix des loyers réels d’habitation (+0,8%) et des produits pour l’entretien et la réparation du logement (+1,1%) ainsi que par l’augmentation des prix des boissons alcoolisées (+4,2%), à travers l’augmentation des prix des bières (+4,6%), des alcools de bouche et spiritueux (+11,5%) et des vins et boissons fermentées (+1,1%).

D’autres prix de produits et services évoluent également à la hausse : ceux des viandes (+0,8%), ceux des légumes (+2,2%), ceux des voitures particulières (+1,3%), ceux des articles d’habillement (+1%), ceux de l’ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison (+0,6%), ceux de la division loisirs et culture (+0,2%) et ceux des restaurants, snacks, roulottes, cafés et établissements similaires (+0,2%).

Ces augmentations sont, en partie, compensées par les baisses de prix des produits de la mer (-10,7%), du transport aérien de voyageurs (-4,6%), des voyages à forfait (-2,8%) et des produits pharmaceutiques (-0,8%).