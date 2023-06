L’inflation marque le pas mais est toujours là

L’ISPF a estimé à 0,2% l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation pour le mois de mai. Sur douze mois, les prix ont donc bondi de 4,4%, là où cette variation annuelle dépassait les 8% en fin d’année dernière.

L’Institut de la statistique, dont les dernières données ont été présentées en Conseil des ministres ce mercredi, chiffre l’augmentation de l’indice ouvrier – calculé avec des coefficients qui correspondent davantage aux habitudes de consommation des classes populaires – à 5% sur un an. Cette inflation annuelle, si elle reste beaucoup plus élevée qu’avant la crise Covid (0,4% en mai 2019, à titre de comparaison) marque le pas, puisqu’elle avait atteint 8,5 % à la fin de l’année dernière. La Polynésie bénéficie en outre d’une inflation légèrement inférieure à celle de la métropole (5,1% sur douze mois glissant d’après les relevés du mois de mai) ou de la Nouvelle-Zélande (6,7% sur un an) mais largement supérieure à ce que connaissent les consommateurs calédoniens (2,8% « seulement » sur douze mois).

Les 0,2% d’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au mois de mai sont encore une fois principalement dus à la hausse des prix de l’alimentaire (+ 0,9 % sur un mois), mais aussi à celle des loyers (+ 0,7 %), ou des prix des restaurants, snacks et roulottes (+ 0.2% en mai). Seuls les prix des transports aériens (- 4,6 % sur un mois) et ceux des articles d’habillement (- 0,6 %) viennent réellement tirer à la baisse l’IPC le mois dernier.