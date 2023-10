L’innovation dans les services publics récompensée

La Semaine de l’innovation publique s’est achevée ce vendredi par la remise des prix. La Chambre d’agriculture et de pêche lagonaire, la Caisse de prévoyance sociale et la Direction polynésienne des affaires maritimes ont été récompensées.

À l’issue de trois jours de conférences et d’ateliers, la Semaine de l’innovation publique qui réunissait des acteurs du Pays et de l’État s’est achevée vendredi. Au total, un millier de participants ont planché sur trois thèmes : le management, le numérique, et l’éco-responsabilité. La remise des prix a eu lieu dans le hall de l’assemblée. Vingt dossiers étaient candidats à ce concours.

Le prix de l’innovation éco-responsable a été attribué à la Chambre d’agriculture et de pêche lagonaire (CAPL), pour ses kits potager solidaire. Marc Fabresse de la CAPL a salué Thomas Moutame, à l’initiative de ces kits, et souligné que ce programme sera bientôt enrichi de cours de cuisine comme on a pu en voir à la foire agricole. Ayant constaté que de nombreux potagers manquaient de diversité parce que leurs cultivateurs ont tendance à seulement faire pousser les végétaux qu’ils connaissent, la CAPL a pris le parti de montrer toute la diversité des préparations possibles à partir d’un produit donné.

Le prix de l’innovation numérique est revenu à la Direction polynésienne des affaires maritimes pour son application Ihitai, lancée en août dernier, qui permet aux professionnels de la mer de gérer leur carrière et leurs obligations légales en ligne. C’est la première application publique qui utilise la blockchain, à l’issue de deux ans de travail. La directrice Cathy Rocheteau a salué le partenariat noué avec le Service de la traduction et de l’interprétariat pour développer cette application qui rencontre un succès certain auprès des professionnels de la mer. La DPAM remporte également le coup de cœur du public.

Le prix de l’initiative innovante est allé à ChrysaLEAD, le projet d’intrapreneuriat développé au sein de la Caisse de prévoyance sociale, une démarche qui permet à des salariés de mener un projet innovant tout en gardant leur statut au sein de leur entreprise.