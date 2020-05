L’inquiétude des garderies face à la distanciation sociale

Si le respect des règles a parfaitement été assimilé par les adultes, qu’en sera-t-il des enfants ? « Ça va être assez compliqué de faire respecter la distanciation sociale » témoignent les taties.

Mercredi, le conseil des ministres a décidé de la réouverture des crèches, jardins d’enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires, « au regard du fléchissement significatif du phénomène épidémique, et pour accompagner la relance progressive de l’activité économique ». Cela sous réserve qu’elles appliquent « un protocole d’accueil adapté déclinant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale strictes, pour garantir une protection optimale des enfants accueillis.»

La garderie périscolaire Manutauahiti dirigée par Vaiana Maoni, qui accueille des enfants à partir de trois ans, ouvrira ses portes mercredi prochain. Afin de recevoir les enfants dans les meilleures conditions possibles, le personnel a été formé aux gestes barrières par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale. Une formation à laquelle Vaiana Maoni a participé et qui l’a beaucoup aidée.

Le plus difficile pour elle, comme pas mal de garderies, va être de faire respecter la distanciation sociale, « les enfants sont très tactiles. C’est cela qui va être difficile. Les empêcher de nous faire des câlins, alors que c’est la base de la complicité entre une tatie et un enfant. »

Est-ce à dire que les jeux de groupe sont désormais bannis ? Pas forcément, mais « entre chaque activité, il faut qu’ils se lavent les mains. » précise Vaiana.

Forcément, ouvrir dans de telles conditions nécessite l’achat de matériel de nettoyage, bien plus qu’habituellement.

Si Vaiana était inquiète à l’idée de rouvrir la garderie, la formation initiée par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale l’a rassurée. « Maintenant, je suis sereine. Avant je ne savais pas comment j’allais m’y prendre. Maintenant que je suis rassurée, il ne reste plus qu’à franchir le pas d’ouvrir. »

La garderie est en temps normal agréée pour recevoir 80 enfants, soit 3m2 par enfant et par surface couverte, désormais les normes imposent une surface de 4m2 par enfant. Un crève-cœur pour Vaiana qui pour l’heure ne veut pas savoir combien d’enfants elle ne pourra pas recevoir. « Je n’ai pas envie de savoir parce qu’il va falloir faire un choix. » Quand on aime, on ne compte pas.