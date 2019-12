L’internat de Mahina, un outil d’avenir pour la jeunesse

L’ensemble des autorités de l’État, du Pays et de l’Éducation ont inauguré l’extension de l’internat du lycée professionnel Atima de Mahina. Opérationnel depuis la rentrée de septembre après un an et demi de travaux, ce nouveau bâtiment sur deux étages permet à l’établissement de pouvoir accueillir 43 élèves supplémentaires pour une capacité totale d’accueil de 243 couchages. Le budget pour ce projet a mobilisé précisément 172 275 568 Fcfp, co-financés par l’État et le Pays en parts égales. Outre l’agrandissement, l’ensemble des acteurs a voulu insister sur les valeurs prônées par la vie en internat, comme le partage, la réussite et l’entraide.

C’est une atmosphère de célébration qui régnait en fin de journée au lycée professionnel Atima de Mahina. L’établissement inaugurait son nouveau bâtiment d’extension pour son internat qui peut aujourd’hui accueillir 243 internes contre 200 avant les travaux. Il dispose désormais d’une extension de deux étages, avec une salle d’étude et un espace laverie refaits à neuf. Les filles, qui représentent environ un tiers des effectifs, ont d’ailleurs la chance d’occuper les bâtiments flambants neufs quand les garçons ont été regroupés dans les deux bâtiments déjà existants.

L’internat n’est aujourd’hui plus en saturation avec 228 élèves accueillis, dont 60% proviennent des îles même les plus éloignées. Les travaux ont commencé à la fin de l’année 2017 pour une prise de possession des lieux effective depuis la rentrée 2019. La ministre de l’Éducation, de la jeunesse et des sports Christelle Lehartel a été précise, le budget de la rénovation s’élève à 172 275 568 Fcfp financés à parts égales par l’État et le Pays. L’internat représente une chance pour les élèves qui bénéficient d’un cadre et d’un suivi de travail sérieux. Le lycée Atima est attaché au développement de ses futurs citoyens et souhaite surtout leur garantir un avenir professionnel solide. Le président Édouard Fritch a rappelé dans son discours que lui-même est issu de l’internat et que cette expérience ne peut qu’être bénéfique pour apprendre à vivre en communauté, dans le partage et le respect. C’est un outil de lutte contre le décrochage scolaire comme le prouvent les différences de résultats observés par Romain Mathieu, proviseur du lycée.

Les internes sont de leur côté ravis d’occuper des locaux tout récents. Les chambres accueillent six ou huit élèves selon leur configuration. Une chambre PMR (personne à mobilité réduite) est même prévue en cas d’arrivée d’un élève extraordinaire. Ces jeunes ont conscience de disposer de conditions de travail et d’épanouissement efficaces au quotidien grâce à la présence d’une équipe éducative mobilisée à chaque instant. Haurani, interne depuis 3 ans au lycée, décrit un espace de sociabilité mais surtout de travail malgré quelques petits problèmes de lumière.

Cette journée de fête s’est poursuivie bien après l’inauguration avec une soirée spéciale prévue pour la fête de l’internat. Si le règlement intérieur prévoit une extinction des feux à 20h30, nul doute qu’une petite entorse a été autorisée en cette journée mémorable pour le lycée.