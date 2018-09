L’intersyndicale va rencontrer le Medef pour la forme

Une rencontre entre l’intersyndicale qui a déposé le préavis de grève générale jeudi dernier et le Medef de Polynésie est prévue mardi après-midi. Une « obligation de négociation » dont il ne devrait pourtant rien ressortir.

L’intersyndicale CSTP-FO, CSIP, Otahi, ARO no Porinetia, O oe to oe rima et Cosac a déposé jeudi dernier une série de préavis de grève générale contre la réforme des retraites dans les secteurs public et privé. Des préavis qui comportent trois revendications : le retrait du projet de réforme des retraites, la revalorisation du pouvoir d’achat par une augmentation de 2% des salaires et enfin l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs.

Les préavis arrivent à échéance mercredi et avant cela les syndicats de salarié ont l’obligation de négocier avec les représentants du patronat. Une rencontre a donc été prévue avec le Medef de Polynésie mardi après-midi. Rencontre dont il ne devrait pourtant rien ressortir. Le Medef estimant qu’il est « urgent » de mettre en place le Conseil d’orientation des retraites et donc de faire passer la réforme.

Du côté de la CPME, aucune rencontre n’a encore été prévue. La CPME qui indiquait ce week-end ne pas avoir eu beaucoup de retour de ses entreprises adhérentes sur d’éventuels dépôts de préavis de grève générale.