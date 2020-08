L’irréductible Pr Raoult – Edito 24/08/2020

Le professeur Didier Raoult donnait une interview à Laurence Ferrari il y a quelques jours sur la chaîne d’informations CNews depuis l’IHU qu’il dirige à Marseille. Très rapidement cette vidéo a été postée sur Youtube et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il est peu probable qu’au moins un de vos contacts ne vous l’ai pas partagé en message privé.

A systématiquement répéter qu’il ne fait pas de la politique mais de la science je suis étonné que personne ne lui a encore rétorqué du tac-o-tac que le simple fait de s’exprimer publiquement et d’assumer comme il dit le faire, même sans l’avoir cherché, son statut de « symbole », c’est bien faire de la politique. Car la politique ce n’est pas simplement gouverner et mener les affaires, mais cela à trait aussi à l’ensemble des affaires publiques, et avoir une posture qui tendrait à vouloir influencer leur conduction. Si le scientifique marseillais n’avait aucune volonté de compter dans la vie de la cité, il se contenterait de publier ses études dans les revues spécialisées et n’aurait pas sa propre chaîne Youtube. Non pas que je lui reproche de faire finalement une forme de politique, c’est son droit, mais tant qu’à incarner le « symbole » du franc-parler – qui conduit même certains à s’inscrire dans l’objection de conscience – autant l’assumer a minima.

Quoi qu’il en soit je le répète à nouveau ici quelques mois après avoir signé un édito virulent sur le sujet, en ayant continué à suivre tout ce qui le concernait depuis et sans m’être contenté de prendre l’argumentation de Didier Raoult comme seule source divine : il est inquiétant que le monde civilisé se soit laissé happer par les sirènes du capitalisme tout puissant au point de mettre en péril la santé des populations, pire leur survie. La cabale contre l’hydroxychloroquine dans ces proportions est absurde. Si ce n’était que ça on s’en contenterait et on passerait à autre chose, là le problème c’est qu’elle est aussi manifestement dangereuse.

Par ailleurs, le Professeur Raoult a beaucoup de mal à contenir un ego surdimensionné – si tant est qu’il essaie de le faire – et cela ne contribue pas non plus à ce que ses propositions trouvent grâce auprès d’une intelligentsia parisienne influente qu’il agace.

La forme actuelle de Covid-19 qui circule, tant sur le continent qu’au Fenua, paraît bien moins virulente que celle qui circulait il y a encore trois mois. Heureusement. A ce titre et sans tomber dans la banalisation non plus, il serait peut-être de bon ton de commencer à tous participer, petit à petit, à sa dédramatisation. Il en va de la cohésion sociale de notre petite communauté qui est déjà bien trop échaudée …