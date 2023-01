Lisa Marie Presley disparaît à 54 ans

La fille unique d’Elvis Presley est morte jeudi en Californie d’une crise cardiaque.

C’est par un communiqué de sa mère Priscilla que l’on a appris le décès, à 54 ans, de la fille unique d’Elvis Presley. Lisa Marie Presley avait été découverte inconsciente à son domicile dans la matinée, et son ex-mari qui vit sur la même propriété lui avait prodigué les premiers secours. Placée en coma artificiel, sous assistance respiratoire, elle n’a pas survécu.

Sa dernière apparition publique remonte à mardi soir, lorsqu’elle avait assisté avec sa mère à la cérémonie des Golden Globes ; Austin Butler, qui interprète son père dans le biopic « Elvis » de Baz Luhrmann, a d’ailleurs remporté le prix du meilleur actur pour ce rôle. Lisa Marie Presley avait salué une performance « plus vraie que nature. »

Lisa Marie Presley était l’unique enfant du King, et son héritière. Si elle avait vendu en 2005 la majorité de Elvis Presley Enterprises, elle avait gardé le contrôle de Graceland, la propriété familiale à Memphis. Elle a elle aussi eu une carrière de chanteuse, sortant trois albums. Elle était la mère de quatre enfants, deux d’un premier mariage, sa fille Riley, son unique fils Benjamin qui s’était suicidé en 2020, et les jumelles Harper et Finley d’une autre union. Elle avait également été mariée un an et demi à Michael Jackson, et quelques mois à l’acteur Nicolas Cage.