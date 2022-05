L’ISPF modernise son site Internet pour « simplifier l’accès à l’information »

L’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a mis en ligne ce lundi la nouvelle présentation de son site Internet.

« Simplifier l’accès à l’information » et faire en sorte que « la mise à jour soit plus régulière » sont les deux objectifs fixés par l’ISPF pour cette nouvelle mouture de son site InterneT. Le résultat en ligne aujourd’hui est le fruit d’un an de réflexion sur le « visual thinking » et de développement à partir de logiciels libres. Les explications de Nicolas Prudhomme, directeur de l’ISPF :

Une page d’accueil plus aérée, moins austère, qui présente d’emblée les derniers chiffres disponibles : le nombre d’habitants en Polynésie, l’inflation, le taux de chômage et le nombre de salariés s’affichent en haut de la page d’accueil. En-dessous, des accès rapides aux données sur les entreprises, que l’on peut chercher par nom ou numéro Tahiti, mais aussi par commune ; aux fiches géographiques de chacune des communes polynésiennes, qui se déclinent en onglets « population », « démographie », « logement », « formation », « économie », et « emploi ». Viennent ensuite les dernières actualités et publications de l’ISPF.

Sur le menu à gauche de la page, on retrouve les grands thèmes : commerce extérieur, conjoncture et PIB, emploi, prix, tourisme etc, ainsi que les chiffres détaillés qui restent accessibles par secteur, et des données en « open data ».