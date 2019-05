Listes électorales : le haut- commissaire rassure

À la veille du scrutin des élections européennes, et après la découverte de certaines radiations intempestives des listes électorales, René Bidal annonce que des recommandations ont été faites aux bureaux de vote, et qu’il sera possible à chaque électeur de voter.

« Des recommandations ont été données aux présidents des bureaux de vote qui feront preuve de discernement et qui pourront inscrire manuellement sur la liste d’émargement les personnes qui se présenteront le jour du scrutin et qui sont notoirement reconnues comme étant électeur dans le bureau de vote, en justifiant de leur identité et de leur lieu de résidence, » écrit le haut-commissaire, qui rappelle que les 5,6% d’électeurs qui ont disparu des listes électorales depuis les élections territoriales de 2018, ne correspondent « que très marginalement à des erreurs, car une grande partie des 11 525 électeurs devaient être, en effet, radiés. »

« (…) Le travail effectué par l’Insee à l’occasion de la création du Répertoire Electoral Unique (R.E.U) a fait apparaître sur l’ensemble du territoire national des erreurs et des doubles comptes sur les listes électorales. Dans la grande majorité des cas, les corrections apportées sont parfaitement justifiées : décès non pris en compte, double inscription, changement de résidence, etc… »