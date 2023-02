L’ITR sera bien discutée à Tarahoi

Comme le demandaient les syndicats de la fonction publique d’État, le gouvernement va présenter à l’assemblée de la Polynésie une « résolution » sur la compensation de l’extinction de l’Indemnité temporaire de retraite (ITR). Un texte purement symbolique : les mesures concrètes doivent être votées par Paris, où des engagements ont déjà été pris sur le sujet.

Édouard Fritch s’y était engagé auprès de l’UNSA et des autres syndicats grévistes début février : une « résolution » portant sur l’ITR va bien être présentée à Tarahoi. Un texte déjà discuté avec le président de l’assemblée Gaston Tong Sang, et qui n’aura pas d’effet concret. Il s’agit simplement d’affirmer le soutien par les élus polynésiens au « travail engagé au niveau national afin d’effacer les effets d’iniquité liés à l’extinction de l’ITR ». Mise en place voilà plus de 70 ans cette « Indemnité temporaire de retraite » offre aux fonctionnaires d’État prenant leur retraite dans certaines collectivités d’outre-mer une « surpension » permettant de compenser le coût de la vie. Une indemnité qui a fait l’objet de beaucoup d’abus, et dont le coût n’a cessé de s’alourdir pour l’État. En 2009, il est donc décidé de la supprimer, de façon progressive entre 2018 et 2028. Depuis, les syndicats de la fonction publique nationale, en Polynésie, en Calédonie à Mayotte ou à La Réunion ruent dans les brancards, mais sans réels résultats. Paris s’est bien engagé, sous différents gouvernements, à étudier un mécanisme de compensation de cette extinction, notamment pour le Pacifique. Mais aucune mesure concrète n’a été pour le moment votée.

Nouvelles cotisations pour nouvelle surpension

Cela devrait changer, puisque la semaine passée, le gouvernement central s’est engagé, dans une réunion d’un comité de suivi de l’ITR auquel participaient notamment les parlementaires Teva Rohfritsch et Moetai Brotherson, à trouver et à inscrire au budget 2024 un mécanisme de complément de retraite. Il s’agirait de faire payer aux fonctionnaires et à l’État, comme cela n’a jamais été le cas, des cotisations sur la part indexée de leur traitement, afin de financer une surpension qui prendrait la suite de l’ITR. Les discussions sont loin d’être closes, puisque l’objectif des syndicats est d’éviter toute perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires d’État retraités, ce qui impliquerait une application rétroactive de la réforme, ou la « gratuité » de certaines cotisations. Pas sûr que le soutien de l’assemblée de Polynésie à cette démarche, à quelques semaines des élections territoriales, pèse lourd dans les discussions avec l’État. Les syndicats espèrent tout de même que cette « résolution » ne passera pas inaperçue à Paris.