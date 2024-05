Lo Spirito di Stella : un navire adapté où les handicapés sont membres actifs de l’équipage

Un cockpit de plain-pied, un siège coulissant permettant de se déplacer de la poupe à la proue, un ascenseur d’accès aux cabines dans les deux coques… Lo Spirito di Stella, un catamaran italien de 50 pieds aménagé pour les personnes à mobilité réduite, est au fenua jusqu’au 2 juin. L’équipage du navire invite la population à le découvrir, gratuitement. Objectif : partager une philosophie, celle d’une société à l’architecture plus inclusive.

Lo Spirito di Stella est un prototype unique. Le navire italien et son équipage composé de sept personnes, des valides mais aussi des personnes en situation de handicap, est au quai de Paofai jusqu’au 2 juin. Si à première vue, on ne le différencie pas des autres navires amarrés, il est pourtant très spécial. Et c’est son cockpit de plain-pied, ses espaces adaptés aux dimensions des fauteuils roulants, l’ascenseur permettant l’accès – en fauteuil – aux deux des quatre cabines dans les coques du navire, mais aussi son siège coulissant permettant de se déplacer de la poupe à la proue, qui font sa particularité.

Un bateau pratique et accessible à tous

Imaginé par Andrea Stella, un navigateur italien ayant perdu accidentellement l’usage de ses jambes, il est aujourd’hui le seul navire permettant à tous, peu importe leur état physique, de faire de la navigation hauturière. « C’est un bateau qui met tout le monde au même niveau, explique Tullio Picciolini, capitaine du navire pour ce tronçon de l’expédition. Il y a des bateaux pour des personnes handicapées, des bateaux adaptés mais, c’est l’unique projet d’un tour du monde avec des personnes handicapées à bord comme équipage actif. »

Un premier tour du monde

Après avoir traversé la Méditerranée, l’Atlantique des Canaries jusqu’aux Caraïbes, avant un stop à Miami aux États-Unis, puis Panama et Fatu Hiva aux Marquises, Lo Spirito di Stella – qui a quitté la ville de Gênes, en Italie, il y a un an et demi pour un tour du monde – veut profiter de sa halte à Tahiti pour faire passer son « message universel » : celui d’une société plus inclusive. « Notre mission, c’est de porter ce message dans le monde, ajoute encore le capitaine. Pour nous Tahiti, c’est le plus grand objectif de notre navigation. On est ici pour une semaine. On va organiser des promenades dans le lagon et au large qui seront accessible à tout le monde, car c’est très important qu’on puisse communiquer notre message au plus grand nombre. »

Selon l’équipage, plus de 10 000 personnes en situation de handicap ont déjà foulé les planches de ce navire. L’équipage invite les Polynésiens à venir le découvrir au quai de Paofai, « dès que l’équipage est disponible » ou à se rapprocher de la fédération Te niu o te huma pour organiser la visite avant son départ. L’équipage repartira ensuite vers Samoa, Fidji, l’Australie, l’Asie, l’Inde puis la mer Rouge avant de rallier Venise en 2025.