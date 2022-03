L’obligation vaccinale réduite aux personnels de la santé et de l’éducation

Le président du Pays a annoncé un allègement de l’obligation vaccinale à partir du jeudi 3 mars : elle s’appliquera principalement aux professionnels des domaines élargis de la santé et de l’éducation. Le pass sanitaire et vaccinal, lui, reste en vigueur dans un certain cadre. D’autres allègements des restrictions sanitaires pourraient être décidés dès la semaine prochaine.

Le président Edouard Fritch a annoncé un allègement de la portée de la loi sur l’obligation vaccinale dès demain, jeudi 3 mars. Toutes les professionnels en contact avec des enfants ou du domaine de la santé (ainsi que les étudiants de l’UPF et de l’Institut Mathi de Frébault) restent soumis à l’obligation jusqu’à nouvel ordre puisqu’ils sont les plus exposés au Covid, ainsi que les personnels navigants commerciaux des compagnies aériennes et maritimes, ceux des opérateurs de sureté des aéroports, et ceux des opérateurs et transporteurs de fret maritime. D’autres allègements pourraient être annoncés la semaine prochaine : les effets de la rentrée des classes seront notamment un facteur important.

Dès demain, l’obligation vaccinale ne sera plus en vigueur pour les professionnels de l’hébergement touristique et les prestataires d’activités, les commerces et activités de prestation de services, les établissements de restauration, snacks, bars ou roulottes, ou encore, entre autres, pour les dockers, les moniteurs de plongée, les tatoueurs, les masseurs ou les esthéticiennes.

Des conditions favorables

Le président a rappelé que la loi avait été mise en place au lendemain d’une « période funeste », en pleine crise du variant Delta, il y a six mois. Et c’est compte tenu de l’amélioration de la situation épidémique que la décision a été prise d’alléger les restrictions, comme promis. Trois chiffres sont retenus pour illustrer cette amélioration :

98,5 % des travailleurs visés par la loi sur l’obligation vaccinale sont dûment vaccinés.

95,6%, c’est le chiffre du taux d’immunité collective de la population de Tahiti, révélé par l’étude de séroprévalence effectuée par l’ILM.

79,6% de la population totale, autant dire 80 %, dispose d’un schéma vaccinal d’au moins deux doses de vaccin.

D’autres évolutions dans les prochains jours et suivant la situation sanitaire

Aujourd’hui la plateforme Covid annonce un 6e décès depuis l’arrivée du variant Omicron sur le fenua le 15 décembre dernier. Edouard Fritch a signalé qu’il ne fallait pas voir dans ces allègements la fin de la pandémie et il a encouragé la population à continuer de se faire vacciner. À noter que le pass vaccinal lui reste en vigueur car « il a prouvé son efficacité et que c’est la meilleur façon d’éviter des mesures plus contraignantes telles qu’un confinement ». Le président a rappelé qu’il était encore possible de revenir sur les mesures sanitaires que ce soit pour les alléger dans les prochains jours, ou pour les renforcer en cas de détérioration.

Communiqué – liste des professions concernées et exclues de l’obligation vaccinale CORR