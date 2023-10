Loetitia Liu, première directrice du Travail polynésienne

Elle avait été la première inspectrice du travail originaire du fenua, elle est à présent la première Polynésienne à prendre la direction de ce service.

Elle a débuté sa carrière en tant que psychologue du travail, au sein de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnelle (Cotorep). Elle a ensuite œuvré au sein du Sefi pendant 13 ans, puis a décidé d’intégrer la direction du Travail en 2017. Loetitia Hiu est allée se former au sein de l’Institut national du travai, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) durant un an, première Polynésienne à avoir réussi le concours d’inspectrice du travail, se classant 6e sur 30.

Loetitia Liu a rencontré sa ministre de tutelle, Vannina Crolas, qui a rappelé « la valeur hautement symbolique » de cette nomination, dit le communiqué de la présidence, « puisque depuis le transfert du service de l’inspection du travail de l’État à la Polynésie française en 2007, le poste de directeur du Travail a toujours été occupé par des fonctionnaires détachés de l’État.

Sa mission : « consolider et déployer une feuille de route en cohérence avec les priorités du gouvernement, en particulier sur la nécessaire simplification du code du travail, sans pour autant réduire les mesures de protection du salarié, le renforcement du dialogue social, la lutte contre le travail illégal et la promotion de la santé et de la sécurité au travail. »

Avec communiqué