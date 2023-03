L’Office français de la biodiversité (OFB) a lancé hier un appel à manifestation d’intérêt national visant à soutenir et financer des projets de recherche-action sur les espèces exotiques envahissantes. Les territoires d’outre-mer font bien sûr partie des premiers concernés par cette menace. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont reconnues actuellement comme l’une des principales menaces sur la biodiversité à l’échelle mondiale. Toutes les espèces (faune et flore) sont concernées. Également tous les territoires, en particulier insulaires, et tous les milieux, terrestres, aquatiques et marins, sont impactés par ces invasions biologiques. La France n’échappe pas à ce phénomène, tout particulièrement en outre-mer.

Toutes les espèces exotiques (faune, flore, fonge) et tous les milieux, terrestres, aquatiques et marins, sont concernés par cet AMI. Les projets éligibles doivent exclusivement entrer dans le périmètre de la recherche-action sur les EEE. Ils doivent correspondre à des études/travaux de recherche finalisée/appliquée avec une démarche scientifique forte et des résultats immédiatement opérationnels, devant s’inscrire impérativement dans le périmètre de la recherche et développement défini à l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique. Ils doivent associer des chercheurs et des gestionnaires, de préférence en consortium/groupement.

Les projets doivent répondre au recueil des besoins qui a été élaboré par l’OFB pour exprimer les besoins en termes de recherche-action sur les EEE. Trois thèmes et douze sous-thèmes constituent ce recueil de besoins. Les projets proposés peuvent être situés sur le territoire hexagonal ainsi que dans tous les territoires ultramarins (Saint-Pierre-et-Miquelon, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte, La Réunion, les TAAF, Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Clipperton).

L’annonce des projets lauréats et démarrage de la contractualisation aura lieu au plus tard le 1er octobre 2023.