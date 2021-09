Logement : le ministre promet des mesures pour contenir la hausse des prix

Le ministre du Logement a fait le point ce matin sur les chantiers entrepris par l’OPH avant de faire une visite de 7 d’entre eux autour de Tahiti. Les objectifs fixés dans le « plan 3000 logements » sont en bonne voie d’être atteints pour cette année. En réponse à l’interpellation de la FAPE, il annonce proposer prochainement l’introduction de conditions d’ordre financier et de résidence pour l’accès au logement. Il est également question de mettre en place un système de bonification des taux de prêt bancaires pour enrayer la montée des prix de l’immobilier.

Le ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou a fait un point sur l’avancement de la politique publique de l’habitat dont les objectifs sont clairs. Alors que la Polynésie sort progressivement de confinement, les chantiers n’ont pas ralenti, c’est au contraire un domaine qui a permis de maintenir l’activité économique : « le domaine du bâtiment a toujours été soutenu, même pendant cette période difficile » rappelle Jean-Christophe Bouissou. En 2018 le ministre présentait le « plan 3 000 logements » qui fixe les objectifs de production annuelle de logements par le Pays avec le soutien de l’État : « la production a augmenté substantiellement depuis 2017 : cette année nous approchons des 1 000 logements réalisés entre l’habitat dispersé, l’habitat groupé et les productions des organismes de logements sociaux privés. »

Pour ce qui est de l’habitat groupé, le communiqué fait état de 80 logements déjà livrés par l’OPH en l’espace d’un an sur Tahiti et Moorea. Onze opérations de construction ou rénovation portent le nombre total de logements à 458, « dont 72 qui seront livrés dans le courant des 6 prochains mois », comme par exemple la résidence Vaiopoia à Papara au mois de décembre. Quant à l’habitat dispersé, les fare OPH en cours de réalisation sont au nombre de 353 et l’objectif fixé pour 2021 est de 509 maisons. Tahiti est l’île la plus peuplée de Polynésie et la politique publique de l’habitat vise également à réduire l’exode vers Tahiti et à encourager les populations des îles « à s’y installer durablement ». Actuellement 222 parcelles sont en cours de viabilisation aux Tuamotu, aux Marquises et aux îles Sous-le-Vent qui pourront accueillir des fare OPH. Les prochains projets sont déjà à l’étude : « 12 opérations pour la production de 498 logements ont obtenu leur permis de construire et sont en phase d’étude » détaille le communiqué.

Moorea n’est pas laissée pour compte

Interpellé avant-hier par la Fape ainsi que chacune des institutions du Pays, le ministre du Logement a répondu aux inquiétudes concernant le marché de l’immobilier. Une hausse des prix manifeste rend l’accès au logement plus difficile qu’il ne l’était déjà pour les foyers à revenu moyen : en juillet 2020, 2 500 familles étaient encore en attente d’un logement OPH. Il a entendu le message de la FAPE qui remet en cause les politiques publiques en la matière, mais n’est pas tout à fait d’accord avec les propositions des associations. D’une part, il précise que le contexte de la crise Covid a changé la donne depuis que le gouvernement a changé la loi sur la défiscalisation. L’objectif était de relancer l’activité économique au travers du secteur du bâtiment. À présent une adaptation du cadre réglementaire est nécessaire : il va « très bientôt proposer que les fonds consentis par le Pays pour la promotion immobilière soient axés sur logements intermédiaires ». Jusqu’à présent, il n’existe pas de condition préalable à l’acquisition d’un bien en Polynésie, ce qui peut pénaliser la population locale par les temps qui courent. Jean-Christophe Bouissou entend donc « rendre obligatoires les conditions de revenus des familles qui deviendront propriétaires : on vendra à des gens qui résident en Polynésie et qui ont des revenus qui rentrent dans la catégorie du soutien par le Pays et aussi par l’État ». Ainsi, il faut espérer que « le cumul des deux défiscalisations va tirer le prix du mètre carré vers le bas ».

Si le gouvernement avait déjà mis en place l’Aide à l’Investissement des Ménages pour soutenir les familles dans l’acquisition d’un bien, il est maintenant également question d’un système de bonification des taux de prêt bancaires. Un ensemble de mesures qui visent à contenir la hausse des prix du logement.

Point sur l’avancement des chantiers de l’OPH