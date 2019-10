Loïc Ly Sao et sa chienne Jipsy bientôt décorés par l’Etat

Le défunt brigadier et maître-chien Loïc Ly Sao recevra bientôt à titre posthume la médaille de la sécurité intérieure. Et sa chienne Jipsy se voit attribuer la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement. Une cérémonie sera organisée prochainement.

Par un arrêté du haut-commissaire publié ce vendredi au Journal officiel de la Polynésie française, Jipsy se voit attribuer la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement. Jipsy, chienne dressée à la détection de stupéfiants, et qui travaillait depuis 2016 avec le brigadier Loïc Ly Sao, est désormais à la retraite suite au décès accidentel de son maître le 8 septembre dernier. À la demande de la femme et des enfants de Loïc Ly Sao, la chienne est restée dans leur famille.

Quant au brigadier lui-même, il recevra à titre posthume la médaille de la sécurité intérieure, dont l’arrêté doit être pris en métropole.

Le Haut-commissariat indique qu’une cérémonie sera organisée prochainement pour témoigner officiellement de la reconnaissance de l’État à ces deux membres de la DSP.