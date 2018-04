LOL : comment je suis devenu une sommité mondiale en îles flottantes … – Edito 09/04/2018

Il y a encore une dizaine d’années quelle était la probabilité pour qu’une chronique radiophonique en Polynésie soit partagée dans le monde entier, soit écoutée et lue par des journalistes étrangers qui finissent par contacter directement son auteur et le citent dans leurs propres articles ? C’était évidemment très mince. Avec l’avènement des réseaux sociaux, d’un référencement précis et efficace par mots clés sur les moteurs de recherche, les frontières ont été abolies. Un écho local a maintenant le potentiel de connaître un retentissement international.

Je vous en parle car je suis bien placé pour le constater et je vais vous expliquer pourquoi. Je tiens d’abord à rassurer mes éventuels détracteurs, il ne s’agit pas ici de se la raconter et de se vanter, simplement de faire un constat, et tenter de comprendre ce que cela implique …

Ainsi il y a un an et demi j’écrivais pour la première fois un édito à propos du projet d’Ile flottante du Seasteading Institute où je ne manquais pas déjà de tirer la sonnette d’alarme sur les enjeux à peine cachés de ce projet. Cela a eu l’effet d’une trainée de poudre. Une première journaliste du célèbre quotidien The Guardian aux États-Unis m’interviewe à distance et cite mes propos dans son article. C’était le début de quelque chose d’assez hallucinant auquel je ne m’attendais pas ; quelque chose qui si on n’y prend pas garde aurait même le potentiel de me dépasser. Un média reconnu et respecté m’a donc conféré un statut de source crédible et pertinente, notamment du point de vue moral et philosophique, sur la problématique de la construction d’Iles Flottantes par ces milliardaires libertariens.

C’est parce que j’ai à nouveau été sollicité la semaine dernière pour répondre sur ce sujet aux questions d’une journaliste d’un très influent périodique américain que j’ai eu l’idée ce week-end de lancer une recherche sur Google. Deux simples mots clés : « Taliercio » et « Seasteading ». Et là j’ai eu un peu le tournis. J’ai donc découvert que mes tous premiers propos avaient depuis été cités dans de très nombreux articles, aux USA certes mais aussi en France, en Allemagne, au Danemark, en Chine, au Japon, etc. Tout ça je vous le rappelle sur la base d’un petit édito retranscrit et posté sur le site internet de Radio 1. C’est tout à fait hallucinant.

Me voici donc aux premières loges pour en conclure que plus que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité, n’importe quel individu à la surface de notre monde pour peu qu’il soit doté de quelques outils modernes de communication et qu’il intervienne sur un sujet de société qui soit concernant au-delà de son groupe social habituel, peut faire entendre sa voix et compter (toutes proportions gardées bien sûr) à une échelle totalement inédite. Mais cela veut aussi dire qu’il y a encore plus de vigilance à avoir avant de « l’ouvrir », car le potentiel de se faire des ennemis en mode « sans frontières » est flagrant. Pour une histoire d’îles flottantes ce serait navrant de se faire couler …