Lolo : une étoile de la nuit s’est éteinte

« Lolo », DJ et animateur des nuits de Papeete, est décédé ce lundi matin en métropole des suites d’une longue maladie. Il avait 52 ans.

Nous avons appris ce matin le décès de Laurent Pelleschi, en France. Il était atteint d’un cancer. Laurent, dit « Lolo » était le DJ incontournable des nuits de la fin des années 80 et des années 90. Il avait animé le Star Circus, le Galaxy, le Métropolis, et les rendez-vous musicaux majeurs de Polynésie… Lolo avait aussi été animateur et ingénieur du son à Radio1. Il y a deux jours, son dernier post sur Facebook était un clin d’œil au Pacifique, avec une vidéo du virtuose du ‘ukulele Jake Shimabukuro, accompagnée de la légende : « La vie est belle ».

Toute l’équipe de Radio1 et Tiare FM a une pensée émue et solidaire pour sa famille et ses amis.