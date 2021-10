L’opération ‘Ete dans les starting-blocks

L’opération ‘Ete tient sa 4e édition du 15 au 30 octobre prochain. Le ministère de la Culture et le Service de l’artisanat comptent faire d’une pierre deux coups : lutter contre l’utilisation massives des sacs plastiques à usage unique, tout en favorisant le secteur de l’artisanat et le savoir-faire traditionnel.

Après une année de crise sanitaire qui a vu l’événement suspendu l’année dernière, cette 4e édition mettra à l’honneur le travail de 75 artisans majoritairement venus des Australes.

Dans les faits, il s’agit de 1 200 paniers « marché » en pandanus ou en tissu local qui seront proposés à la vente dans les hypermarchés et différents points de ventes du fenua. Trois choix de paniers s’offrent au client, deux types de paniers en pae ore en grande taille et taille standard, et un sac en tissu local doublé et réversible.

La chef du Service de l’artisanat, Vaiana Giraud, précise que cette opération de grande ampleur est un coup de pouce pour les artisans, qui souffrent de la crise sanitaire. Elle assure d’ailleurs que l’opération, du moins sur l’aspect vente des paniers, se tiendra, peu importe l’évolution de la situation sanitaire.

« ‘Ete o te mau ‘Ite »

Le panier contenant les savoir-faire, pour reprendre l’expression en tahitien. En effet, dans la dynamique de cette opération, le panier pae ore devient un symbole culturel du savoir-faire traditionnel qui doit être préservé.

Ainsi, le Service de l’artisanat mettra en place des ateliers participatifs et de transmissions des savoir-faire. De plus, des vidéos-tutoriels seront disponibles en ligne pour réaliser soi-même son propre panier. Sous-titrées en langue tahitienne, elles mettront en lumière le travail des artisans. Elles seront toutes deux diffusées via les réseaux sociaux du Service de l’artisanat traditionnel. Le programme est disponible sur le site internet www.artisanat.pf et sur la page Facebook « Service de l’artisanat traditionnel ». Un jeu concours de création de panier sera également organisé afin de faire gagner un package pour deux contenant un aller-retour à Moorea, le transfert et une excursion piquenique sur un motu de l’île sœur.

Les points de vente partenaires – Les magasins Carrefour : Faa’a, Punaauia, Arue et Taravao

– Hyper U Pirae

– U Express Cécile à Papeete

– Super U Tamanu Punaauia

– U Express Weekend à Punaauia

– Super U Tamanu Papara

– Super U Taravao

– Agrifarm Taravao

– Le site de vente en ligne : www.laboutiquetahiti.com