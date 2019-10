L’OPH s’associe à Ono’u pour un festival 2019 inédit

Le festival Ono’u est de retour à partir du 15 octobre pendant 10 jours. Lancé il y a 5 ans, ce projet a permis d’embellir certaines façades, notamment à Papeete mais aussi dans les îles pour les transformer en véritables œuvres d’art. Nouveauté de cette 6ème édition, l’Office polynésien de l’habitat (OPH) fête ses 40 ans et s’associe à Ono’u pour un événement spécial sur le thème « l’art au service du logement social ».

Le festival Ono’u et sa créatrice Sarah Roopinia ont considérablement modifié le paysage urbain du fenua depuis 5 ans maintenant. Certains immeubles et façades vieillissants connaissent une véritable cure de jouvence grâce au travail de nombreux artistes. Pour cette édition spéciale, OPH s’associe à Ono’u sur le thème de « l’art au service du logement social ». À cette occasion, un programme public artistique inédit sera dédié aux quartiers et lotissements sociaux de Tahiti, du 15 au 25 octobre. Contrairement aux années précédentes, Ono’u s’éloigne du centre ville pour faire profiter de ses créations à des quartiers plus modestes. Sarah Roopinia, fondatrice du festival, affirme que la population adhère toujours autant au projet malgré les années.

Sept murs à transformer en dix jours

Sept fresques murales vont être réalisées en dix jours sur les façades de bâtiments OPH situés en ville. Cinq façades situées sur les hauteurs de la Mission vont subir une métamorphose grâce au travail de 8 artistes locaux et internationaux. Pour la première fois cette année, le festival pourra bénéficier d’un budget grâce à cette association avec OPH. Il servira à financer le matériel nécessaire et indemniser les artistes.

Ono’u interviendra enfin à Pirae sur le mur d’entrée de la résidence Haumata Val et à Faa’a sur la façade de la résidence Gaby situé dans le quartier Heiri. Un premier partenariat a eu lieu au mois de mars entre Ono’u et OPH sur les nouvelles résidences de Paraita et du Diadème. L’OPH a voulu revenir aux sources pour fêter ses 40 ans. Pendant le festival, ce sont des quartiers dans le besoin qui seront embellis, comme nous l’explique Vaea Bennett, chargée de communication chez OPH.

Une renommée au-delà des frontières

Les œuvres et fresques réalisées par Ono’u ont largement dépassé les frontières du fenua. En 2016, certaines créations d’artistes étaient exposées à l’Alliance française à Paris et une fresque murale avait été réalisée à New-York en amont du festival. Le travail d’Ono’u valorise depuis ses débuts la culture polynésienne et ses valeurs. C’est donc un message artistique, culturel et fédérateur qui est envoyé à la population mais aussi aux touristes. À terme, les fresques du festival 2019 pourraient s’inscrire dans le parcours d’art mural Ono’u officiel proposé aux touristes, et devenu la première activité touristique culturelle de Tahiti.