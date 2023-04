L’OPH va refaire les stations d’épuration des résidences Vaitavaitava et Nahoata

Vétustes et désormais sous-dimensionnées, les stations d’épurations des résidences de l’OPH de Vaitavaitava (Papeete) et Nahoata (Pirae) vont être reconstruites pour un total de 280 milions cofinancés par le Pays et l’État. Par ailleurs, un nouveau lotissement d’une centaine de fare individuels est à l’étude à Faa’a.

Deux stations d’épurations de résidences OPH, celles de Vaitavaitava à Papeete et celle de Nahoata à Pirae, vont être reconstruites, « pour d’une part mettre en conformité la qualité de l’eau rejetée, mais aussi permettre une montée en capacité du volume d’effluents traités », indique le communiqué du conseil des ministres qui a validé les subventions d’investissement ce mercredi. La durée des chantiers sera de 18 mois, et leur coût global est estimé à 280 millions de Fcfp, cofinancés par le Pays et l’État au travers du Contrat de développement et de transformation 2023.

La résidence Nahoata verra aussi ses voiries remises en état, en 18 mois également et pour un coût de 200 millions, financés de la même façon.

Un nouveau lotissement de 100 fare OPH à l’étude à Faa’a

Enfin l’OPH met à l’étude l’opération « les Hauts de Bonnefin » à Faa’a, une centaine de lots individuels sur 27,5 hectares, destinés à accueillir des fare OPH qui seront proposés en location-vente. On y accédera par le lotissement Oremu, et il faudra remettre en état la station d’épuration existante. L’étude est prévue pour durer deux ans ; elle devra notamment prévoir les travaux d’aménagement nécessaires pour réduire le risque naturel, qui concerne actuellement 60% de l’emprise foncière du projet.

Avec communiqué