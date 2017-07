L’OPT signe le contrat Natitua à 4,7 milliards

Le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin, a signé jeudi matin à la présidence le contrat de 4,7 milliards de Fcfp pour la fourniture et la pose du futur câble Natitua avec la société ASN.

4,7 milliards de Fcfp. C’est finalement la somme exacte du contrat signé jeudi matin à la présidence entre l’Office des postes et télécommunications (OPT) et la société Alcatel submarine networks (ASN), en présence du président du Pays Edouard Fritch et du haut-commissaire René Bidal. Un contrat qui porte sur la fourniture et la pose du futur câble sous-marin à fibre optique de 2500 km « Natitua » qui reliera Tahiti aux Tuamotu et aux Marquises d’ici la fin 2018, comme le précise le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin.

Notons que si le contrat du câble porte sur 4,7 milliards de Fcfp, le projet global Natitua porte sur une enveloppe 6,5 milliards de Fcfp.

Du côté d’ASN, le vice-président commercial et marketing de la société, Paul Gabla, était présent jeudi pour signer le second marché décroché par Alcatel en Polynésie française, neuf ans après celui à 8,6 milliards de Fcfp pour le câble Honotua. Un « gros marché » pour ASN, l’une des trois sociétés au monde à pouvoir mettre en place ce type d’installations, comme l’explique Paul Gabla.

Seule ombre au tableau, la signature du premier contrat Honotua en 2008 fait toujours l’objet d’un procès en appel pour « favoritisme ». Même si le tribunal correctionnel de Papeete a prononcé une relaxe générale en 2016 dans ce dossier et que ses protagonistes, côté Pays comme côté ASN, ne sont plus aux affaires et ont été licenciés par la société.

A l’OPT, on explique que le cadre réglementaire de l’appel d’offre international organisé pour Natitua n’en a été que davantage « rigoureusement encadré juridiquement et techniquement ». Côté Alcatel, Paul Gabla met en avant la « réputation » internationale d’Alcatel comme gage de sérieux.