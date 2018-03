Territoriales : l’ordre d’affichage des listes tiré au sort

Les six listes en lice pour les territoriales savent désormais à quelle place elles apparaîtront sur les panneaux d’affichage. C’est le Te Ora Api o Porinetia qui sera placé en tête et le Tapura en dernier.

Le haut-commissariat a procédé mercredi matin au tirage au sort de l’ordre d’affichage de la propagande électorale. Ainsi, dans l’agencement des panneaux électoraux ou dans la présentation des bulletins le jour du vote, c’est la liste de Marcel Tuihani, Te ora api o Porinetia, qui sera en première place, suivie du Tavini, de E Reo Manahune de Tauhiti Nena, du Tahoeraa, de Dignité Bonheur de l’UPR Jérôme Gasior et enfin du Tapura en dernière position.

Mais attention, ce n’est pas parce que les listes ont leur place sur les panneaux d’affichage qu’elles ont été validées. « On a jusqu’au 30 mars pour valider les listes », explique le secrétaire général adjoint du haussariat, Patrick Naudin.

Il faut savoir que la première et la dernière place sont généralement les plus convoitées. « A l’époque, on se disputait pour la première et la dernière. Mais aujourd’hui c’est au tirage au sort, advienne que pourra (…). Comme tout le monde on préférait le premier ou le dernier panneau, car il parait que cela a un impact sur l’électorat », explique Etienne Chimin, le secrétaire général du Tavini. Et en effet, du côté de Te ora api o Porinetia, Marcel Tuihani père est plutôt satisfait du tirage, toutes proportions gardées.