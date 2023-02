L’osmose alimentée par énergie solaire veut convaincre les îles éloignées

L’entreprise française Mascara NT, spécialisée dans le traitement de l’eau, lance une expédition à la voile dans le Pacifique. Une odyssée d’un an qui démarre par les Tuamotu Gambier et les Australes et dont l’objectif est de proposer aux îles éloignées des solutions à la problématique de l’eau. La « nouveauté » ? Un fonctionnement à l’énergie solaire.

Le voilier de l’entreprise Mascara NT se lance dans une tournée à travers le Pacifique. Au programme, pour les trois membres d’équipages mandatés par la société, un périple d’un an qui démarre en Polynésie. Objectif de l’expédition : aller comprendre les besoins, les enjeux, les contextes et les problématiques de l’eau dans les îles éloignées. Et essayer ensuite de construire des projets adaptés à chaque île. L’équipage propose ainsi des solutions « innovantes », notamment un système de désalinisation de l’eau alimenté par l’énergie solaire. Mascara NT utilise l’osmose inverse, un système de filtrage de l’eau naturel et simple qui permet de retenir les impuretés présentes dans l’eau pour ne laisser passer que les molécules d’eau. Cette technique n’a toutefois rien d’inédit au fenua puisque Bora Bora l’avait testée dès 2017, et en 2020 la société néerlandaise Desolenator avait été récompensée par le concours d’innovation Tech4 Islands. Selon les représentants de Mascara NT, leur technologie fait toutefois la différence. « On a à la fois réduit la consommation énergétique, alimenté le système en solaire sans batterie tout en proposant des équipements très robustes », explique Martin Bourillet.

Le voilier et son équipage ont pris le large ce mercredi en direction de Tikehau. Il prévoit de séjourner 3 mois entre les Tuamotu -Gambier et les Australes, le temps d’aller à la rencontre de la population et des tavana. Des îliens qui pourront ainsi se familiariser avec l’unité de démonstration qu’ils transporteront avec eux jusqu’en Nouvelle-Calédonie. Mascara NT devrait installer une de ses unités à Nukutepipi. Au total, d’ici la fin de l’année, la société annonce la livraison de sept unités de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse entre la Polynésie, la Mauritanie et Madagascar.