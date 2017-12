Louane en concert à Tahiti le 23 mars 2018

La chanteuse Louane sera en concert le 23 mars prochain place To’ata. Avec seulement deux albums, l’artiste a déjà conquis le cœur du public avec des titres tels que « Jour 1 », « Avenir » ou encore « On était beau ».

Louane est l’une des révélations musicales de ces dernières années. La jeune chanteuse de 21 ans a été révélée en 2013 en participant à l’émission The Voice. Si Louane n’a pas remporté le concours de la plus belle voix, elle a pourtant était repérée par le réalisateur Eric Lartigau qui lui confit le rôle principal du film La famille Bélier. Son interprétation de « Je vole » de Michel Sardou fini de convaincre le public de son talent. Ce rôle lui a même valu le César du meilleur espoir féminin en 2015. La même année Louane a sorti son premier album « Chambre 12 », un véritable carton qui a squatté le haut des ventes pendant 12 semaines, porté par les titres « Jour 1 », « Avenir » et « Maman ». Avec 1,2 millions d’album vendus, Louane a d’ailleurs remporté la Victoire de l’album révélation de l’année en 2015.

Après plus d’un an de tournée et autres projets cinématographiques, la jeune chanteuse est revenue en juin dernier avec un single teasing de son nouvel album « On était beau » suivi en octobre de « Si t’étais là », pour finalement sortir son dernier album « Louane » le 10 novembre. Un album sacré disque de platine un mois après sa sortie, avec 100 000 exemplaires déjà écoulés. Louane repartira en tournée en 2018 et passera pour la première fois en mars à Tahiti à l’invitation de SA Productions et Radio 1. Un concert unique où la chanteuse reprendra ses tous meilleurs tubes.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne à partir de 5 000 Fcfp.