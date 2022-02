L’Ukraine résiste, l’aide et les sanctions occidentales s’organisent

L’UE va financer la livraison d’armes à l’Ukraine et bannir des médias d’État russes L’Union européenne a annoncé dimanche qu’elle allait financer la livraison d’armes à l’Ukraine face à l’invasion russe, une première pour l’Union, et interdire de diffusion les médias d’État russes Russia Today et Sputnik, accusés de « désinformation ». « Pour la première fois, l’Union européenne va financer l’achat et la livraison d’armements et d’autres équipements à un pays victime d’une guerre. C’est un tournant historique », a précisé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une allocution en ligne. 450 millions d’euros ont été débloqués pour fournir carburant, matériel de secours, matériel militaire défensif et, pour la première fois, matériel létal.