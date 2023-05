L’ultime adieu à Matahi Brothers

Jean-Marie Chansin Autre décès, celui d’un pionnier de la musique au fenua. Jean-Marie Chansin était le créateur du studio JMC Production mais aussi le propriétaire du magasin Music Shop. Un « temple de la musique » dans lequel les mélomanes locaux pouvaient retrouver « toutes les sortes d’instruments de qualité », selon le ministre de la Culture sortant, Heremoana Maamaatuaiahutapu. Il avait installé sa boutique près de la Cathédrale de Papeete jusqu’en 2023. « Il aidait beaucoup les musiciens avec des arrangements sur la fourniture des instruments, et même à travers son studio », ajoute encore le futur ex-ministre qui avait travaillé pour et avec Jean Marie Chansin. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2023/05/CHANCIN-Heremoana.wav Une veillée est prévue ce jeudi soir au Sacré-Coeur de Arue et l’enterrement est prévu le vendredi 5 mai à 10 heures au cimetière communal de Pirae.