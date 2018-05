L’un des plus gros avion au monde à Tahiti

L’un des plus gros avion civil au monde, un Antonov 124, s’est posé jeudi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour permettre à son équipage de se reposer. La dernière venue d’un tel appareil au fenua remontait à 2014.

Un énorme avion s’est posé jeudi matin à 6 heures sur le tarmac de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. L’appareil est un Antonov 124, l’un des plus gros avion au monde. Les passionnés Aviation Geeks Tahiti et Rare Tahitian air/port views n’ont évidemment pas manqué d’immortaliser l’instant. Le premier expliquant que l’avion est parti du Royaume-Uni, pour rejoindre l’Inde, la Malaysie, l’Australie, puis Tahiti. Le second indiquant que l’Antonov 124 s’est posé en Polynésie française pour permettre à son équipage de se reposer.

L’Antonov 124 est le deuxième plus gros avion cargo au monde. Sa dernière venue en Polynésie française remonte à août 2014.