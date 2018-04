L’univers de Kirikou débarque au Grand théâtre

Le centre de danse de Tamanu propose un voyage au cœur d’un pays imaginaire Africain avec l’histoire bien connue de Kirikou. Au programme : musique traditionnelle et danse africaine au Grand théâtre de la Maison de la culture les 4 et 5 mai prochain.

Après Peter Pan l’année dernière, le centre de danse de Tamanu a choisi un autre classique du dessin animé pour son spectacle de fin d’année : Kirikou. Impossible de ne pas connaître l’histoire de ce petit bonhomme très rapide et intelligent qui parle à sa mère depuis son ventre, s’enfante tout seul et trouve le moyen de délivrer son village de l’emprise de la méchante sorcière Karaba. « Kirikou n’est pas grand mais il est vaillant » comme le dit la chanson.

Pour coller au plus près du conte et de son ambiance, le centre de danse s’est associé à l’association Pepe qui fait la promotion de la culture africaine. La conteuse Nathanza se chargera de transmettre l’histoire. Il y aura évidemment de la danse africaine avec les percussions de Saïdou Diallo, mais aussi de la danse classique, du jazz et du hip-hop. 120 élèves, âgés de 3 ans et demi à 40 ans, évolueront sur la scène au milieu de décors peints et de mapping. Une véritable invitation au voyage les 4 et 5 mai prochain au Grand théâtre avec les personnages clés que sont Kirikou, sa mère, son grand-père et la sorcière Karaba.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.