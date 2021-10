L’Université auditionne ses futurs Miss et Mister UPF

Samedi, le comité Miss & Mister UPF organisait son casting pour sélectionner les candidats à l’élection. Les organisateurs, également étudiants en DUT, souhaitent mettre en avant la cause estudiantine.

Ce samedi, l’université était vide et calme. Mais au bâtiment F, une vingtaine de personnes faisait des heures supplémentaires. Les étudiants en DUT de l’UPF préparent la prochaine élection de Miss et Mister UPF et recevaient les candidats. La jeune femme, présente en ce début d’après-midi, semblait un peu impressionnée par les neuf personnes qui se trouvaient en face d’elle : « Peux-tu te présenter ? Quelles sont tes passions ? D’où viens-tu ? Pourquoi as-tu choisi le droit ? Quelles sont tes attentes ?… » L’étudiante essayait de répondre du mieux qu’elle pouvait tout en restant souriante. Cette élection de beauté n’est pas comme toutes les autres, les étudiants de DUT qui organisent l’événement souhaitent aller plus loin avec un grand oral, un test de culture générale et un enjeu professionnel : les candidats devront intégrer une entreprise dans leur domaine d’études pendant une journée. Rai Tautu, président du comité Miss & Mister UPF et étudiant en DUT, explique la volonté des organisateurs de « sortir des codes ».

L’objectif de cette élection est de mettre en avant la cause estudiantine, que ce soit les problèmes quotidiens, les horaires parfois difficiles ou encore l’aspect financier. « Les Miss et Mister UPF feront passer un message de volonté, de courage, et de persévérance. » Cinq garçons et cinq filles seront sélectionnés pour participer au concours. Petite innovation cette année : chaque département peut présenter son candidat (l’Université compte trois départements : droit, économie, gestion ; lettres, langues et sciences humaines ; et sciences, technologie et santé). Cet événement n’est pas qu’un joyeux moment à passer, il est également pris en compte dans l’année scolaire des étudiants organisateurs : « Cela fait partie de notre parcours pour valider notre diplôme. Mais au-delà de nos études, c’est une passion, même si ce grand événement nous tracasse beaucoup la tête et l’esprit ! On voulait sortir des événements communs, on veut apporter quelque chose en plus aux étudiants. » La date de l’élection n’est pas encore fixée car il reste encore beaucoup de travail selon Rai Tautu, notamment dans le cadre de la préparation de la future Miss et du futur Mister UPF.