L’Université de Bordeaux, partenaire particulier du Taaone

L’État s’était engagé, en octobre, à offrir à la Polynésie de meilleurs relais en métropole en matière de santé. Une convention a été signée ce matin avec l’université de Bordeaux qui devrait aider le CHPF dans la prise en charge des patients, la formation du personnel et l’accueil des étudiants.

Le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain étaient réunis ce matin pour une cérémonie de signature en visioconférence. De l’autre côté de l’écran, les responsables de l’université de Bordeaux. Un établissement bien connu des Polynésiens : sa faculté de médecine, qui accueille beaucoup d’étudiants ultra-marins, avait renouvelé en décembre sa convention avec l’UPF sur la formation de futurs médecins. Cette nouvelle convention, qui s’inscrit dans la lignée de l’accord de soutien de l’État à la Polynésie en matière de santé, signé en octobre, fait encore une fois mention des étudiants. Les Polynésiens se préparant à être médecins, dentistes ou pharmaciens dans la cité girondine pourront notamment revenir au fenua pendant leur cursus pour effectuer un service sanitaire ou un stage d’été.

Mais surtout, cette nouvelle convention vise à améliorer la prise en charge des patients polynésiens. Notamment ceux qui sont « atteints de cas complexes de cancer » qui pourront, grâce à un partenariat plus appuyé entre les spécialistes de Taaone et de métropole, « bénéficier de traitements de pointe et de meilleure qualité ». Le CHU de Bordeaux devrait aussi aider le CHPF et la direction de la Santé à former son personnel, « pour renforcer la qualité des soins proposés aux patients », et à compléter ses équipes. Une cinquantaine d’internes en médecine devraient être mis à disposition tous les ans, « auxquels s’ajoutent six assistants spécialistes par an », sélectionnés en fonction des besoins du fenua. Enfin, la convention prévoit « une formation à la gestion des urgences pour les soignants exerçant dans les structures médicales des îles éloignées », un point déjà évoqué lors de la convention cadre d’octobre dernier.