L’Unsa appelle les fonctionnaires d’État à se mobiliser le 5 décembre

L’Unsa, syndicat majoritaire dans l’éducation, appelle ses adhérents à rejoindre le mouvement de grève national initié en métropole. Au cœur des revendications : l’instauration de trois jours de carence, la réduction de 10 % de la rémunération des agents en arrêt maladie, et d’autres mesures annoncées par le ministre Guillaume Kasbarian dans le cadre du Projet de loi de finances. Les personnels éducatifs sont invités à se rassembler ce jeudi à partir de 7h30 devant l’école To’ata, avant de défiler jusqu’au Haut-commissariat.

Les fonctionnaires de l’Éducation grincent des dents. Les 2 160 partisans de l’Unsa Polynésie sont appelés à suivre cette grève nationale pour contrer les mesures annoncées par le ministre Guillaume Kasbarian. Suppressions de postes, allongement des délais de carence et baisse des salaires pour les agents en arrêt maladie sont autant de mesures visant, selon le gouvernement, à réduire les dépenses de l’administration.

L’État doit « renforcer les contrôles »

Pour Thierry Barrère, secrétaire général de l’Unsa Éducation en Polynésie, ces décisions sont injustes: « Pour nous, les médecins ont prêté serment, explique-t-il. S’il y a quelque chose à faire, c’est au niveau du contrôle, et non pas de la sanction. Là, on sanctionne directement, alors que la majorité des certificats médicaux sont valides. Punir tout le monde à cause de certains qui peuvent en profiter, ce n’est pas la solution. Par contre, c’est à l’État de renforcer les contrôles. »

Et même si certains pourraient penser que les salaires indexés des fonctionnaires du fenua atténuent l’impact de ces mesures, il n’en est rien, insiste Thierry Barrère : « Proportionnellement, on sera impacté de la même manière que quelqu’un qui exerce en métropole. Il faut savoir qu’il y a des accords de branche qui prennent en charge ces jours de carence en métropole, et même ici en Polynésie. Ce jour est donc indolore là-bas, mais nous, on n’a pas cet amortisseur qui nous permettrait d’avoir moins de perte de salaire. Nous, c’est une perte sèche directement sur le traitement. »

L’Unsa donne rendez-vous à ses adhérents ce jeudi à 7h30 devant l’école primaire To’ata. Le cortège se dirigera ensuite vers le Haut-commissariat, où une rencontre avec un représentant de l’État est prévue à 10h30. Cette mobilisation devrait entraîner des perturbations dans plusieurs établissements scolaires du territoire. À noter que cette grève concerne l’ensemble de la fonction publique : d’autres rassemblements sont prévus, notamment celui du personnel judiciaire, qui se réunira jeudi à midi sur les marches du tribunal.