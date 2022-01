L’UNSA Éducation soutien la grève en métropole

L’UNSA-Éducation Polynésie française appelle les enseignants du fenua a soutenir la grève prévue en métropole le 13 janvier dans un communiqué. Dans l’Hexagone les enseignants et parents d’élèves manifestent leur ras-le-bol face à la « pagaille indescriptible » du protocole sanitaire. Au fenua, Thierry Barrère, secrétaire général de l’UNSA, espère une anticipation des effets du variant Omicron.

Le SNUIPP, syndicat métropolitain de l’éducation, a appelé à la grève le jeudi 13 janvier dans l’hexagone. D’après le reportage de notre partenaire Europe1, c’est la multitude de tests exigée dans le protocole sanitaire qui est en cause : « un premier le jour même, un autre à J+2 et un dernier à J+4 pour un cas contact négatif ». En Polynésie française, le syndicat UNSA-Éducation exprime dans un communiqué son soutien au mouvement de grève. « Tous les jours les mesures changent et tous les jours le personnel doit s’adapter », explique Thierry Barrère, secrétaire général de l’UNSA Éducation. « Là on dit stop ».

La Polynésie n’est pas appelée à la grève mais à anticiper

Au fenua, le personnel de l’éducation est appelé à montrer son soutien par « des actions symboliques comme un message affiché sur les portes, bureaux ou brassards » explique le communiqué. Il n’y aura donc pas de grève. Cependant, « Omicron est là » alerte Thierry Barrère. « On aurait aimé pouvoir rencontrer le ministère de l’Éducation et le vice-rectorat, parce qu’il va falloir se préparer ». Pour l’instant le protocole sanitaire appliqué dans les écoles de Polynésie reste inchangé, mais le secrétaire général de l’UNSA espère ne jamais voir la situation actuelle de métropole se répéter ici. Politique de dépistage et d’isolement, renfort du personnel… les idées ne manquent pas.

