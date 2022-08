L’UPF accueille plus de 800 nouveaux élèves

Une semaine avant le reste des étudiants inscrits, plus de 800 élèves de première année découvrent l’UPF. Un accueil toujours plus chaleureux leur est réservé pour les accompagner vers la réussite. Syndicat « Avenir étudiant », personnel et professeurs les attendent bras ouverts pour « briser la glace » cette semaine et surtout jeudi 25 août, lors de la journée des Prim’Olympiades, une journée « d’intégration et de cohésion » obligatoire.

Ils sont plus de 800 à découvrir les amphithéâtres de l’Université de la Polynésie française : ce lundi 22 août, ce sont les élèves de première année de licence éco gestion, droit, science po, entre autres qui étaient accueillis sur le campus d’Outumaoro pour découvrir le fonctionnement de l’établissement et prendre leurs marques. Malgré une petite appréhension, les nouveaux étudiants font preuve d’ambition. « Professeurs de reo tahiti » par amour de sa langue, « infirmière » parce qu’elle a entendu parler d’un besoin en personnel : les objectifs sont divers et changeront peut-être au cours de leur parcours académique. C’est sans difficulté particulière qu’ils ont fait le choix de l’UPF via Parcoursup, « il suffit de lire » estime l’une d’entre eux.

Leur donner tous les moyens de réussir, c’est l’objectif visé par l’UPF mais aussi par les autres étudiants du campus. En marge de l’amphithéâtre A1 le syndicat Avenir étudiant était présent pour se présenter et répondre à toutes leurs interrogations. La présidente du syndicat explique qu’ils peuvent trouver sur leur stand des réponses concernant « les inscriptions, les délais de paiement, leur fournir des formulaires d’aide au logement, de demande de transport maritime ou terrestre, l’épicerie sociale de l’UPF « . De manière générale, c’est un accompagnement bienvenu selon Haiata Poherui.

Ce jeudi les élèves de première année doivent participer à une journée d’intégration et de cohésion baptisée « les Prim’olympiades de l’UPF ». Au programme jeux sportifs et ludiques, cadeaux d’accueil, sensibilisation et surtout, un objectif, celui de « briser la glace » entre ces jeunes bacheliers et le monde universitaire. Qu’il s’agisse des autres étudiants ou des professeurs, des volontaires seront présents pour les guider ainsi que des membres du personnel.