L’UPF informe les futurs étudiants

L’Université de la Polynésie donne deux rendez-vous aux élèves de terminale cette semaine : une présentation de la préparation aux grandes écoles d’ingénieur, jeudi, et la journée portes ouvertes, samedi. De quoi alimenter la réflexion avant de formuler leurs vœux sur Parcoursup.

Depuis le 15 janvier les futurs bacheliers sont invités à saisir leurs vœux d’orientation sur Parcoursup. Pour les guider dans le maquis des filières et des options, l’Université de la Polynésie française fixe deux rendez-vous cette semaine.

Le premier, jeudi 6 février à 17h30 dans l’amphithéâtre A3, est la présentation du cycle préparatoire de deux ans aux grandes écoles d’ingénieurs en parcours maths-physique – Mines, Ponts & Chaussées, Centrale, Supélec, Telécom, Enac, etc… une « filière d’excellence » créée en 2017, dont chaque promotion affiche un taux de réussite aux concours de 96%. La réunion sera animée par Gaëtan Bisson, mathématicien et enseignant-chercheur à l’UPF issue de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm à Paris.

Le second rendez-vous est fixé samedi 8 février de 8 à 13 heures, pour la journée portes ouvertes, qui permet aux futurs étudiants et à leurs familles d’explorer le campus d’Outumaoro, de rencontrer les équipes pédagogiques et administratives, de découvrir les services de soutien (bourses, logement, emploi étudiant…) et de se glisser dans la peau d’un étudiant en participant à des expériences en laboratoire.