Lutte contre les stupéfiants : 2 interpellations et 15 sticks saisis

La direction territoriale de la Police nationale (DTPN) a mené une opération de prévention et de répression de la délinquance ce vendredi 18 à Vaitavatava. Les nombreux contrôles ont donné lieu à 2 interpellations pour possession de stupéfiants et à la découverte de 15 sticks de cannabis. Le plan de lutte contre la délinquance 2021-2024 prévoit que des opérations similaires soient fréquemment conduites.

Ce vendredi 2 interpellations ont eu lieux pour possession de stupéfiants à Vaitavatava. La direction territoriale de la Police nationale (DTPN) était mobilisée dans le cadre d’une opération du plan de lutte contre la délinquance 2021-2024 établit entre « le Haut-commissariat, le parquet et le Pays ».

Les nombreux contrôles ont aussi permis la découverte de 15 sticks de cannabis « dans les parties communes des immeubles et sur la voie publique ». Cette opération sera « renouvelée fréquemment » indique le communiqué, « afin d’entraver le trafic et de lutter contre l’économie informelle liée aux stupéfiants et les nuisances nombreuses ».

