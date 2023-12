Lutte contre les stupéfiants : l’opération Tempête pour « déstabiliser les réseaux »

Depuis le 8 décembre, la gendarmerie a lancé les premières actions de « l’opération Tempête » au fenua. Elle s’inscrit dans le plan de lutte contre la délinquance en vue des Jeux olympiques 2024. Pendant une semaine, 150 à 200 gendarmes ont été mobilisés sur des opérations de contrôle. Elles ont, permis la saisie de 6 116 pieds de cannabis, mais aussi de 4,5 kilos de paka séché.

Les stupéfiants en ligne de mire. La gendarmerie a lancé la semaine dernière l’Opération tempête, une mission qui s’inscrit dans le plan de lutte contre la délinquance. Elle a permis la saisie de 6616 pieds de cannabis, mais aussi de 4,5kg de paka séché. Des prises conséquentes, qui selon la gendarmerie témoignent de l’efficacité de la stratégie adoptée. Pendant cinq jours, entre 150 et 200 gendarmes, ont été mobilisés sur les 115 opérations de contrôles réalisées dans les 5 archipels.

« Porter un coup significatif au trafic de stupéfiants »

Ces actions coup de poing ont un objectif : déstabiliser l’ensemble des acteurs qui gravitent autour des stupéfiants et de ce secteur très lucratif. Dans cette chasse, personne n’a été oublié et chaque maillon de la chaîne, des pakaculteurs aux « boss » des réseaux, en passant par les vendeurs et les consommateurs ont été ciblés. L’objectif étant, selon le commandant Grégoire Demezon, « de porter un coup significatif au trafic de stupéfiants en Polynésie, quel qu’en soit la forme ».

Garde à vue et mise en examen

En plus des différents des contrôles inopinés, la gendarmerie évoque également « des investigations qui ont conduit à trois garde à vue » et à la « mise en examen d’une personne » après la saisie de 1,113 kg d’ice en novembre. Dans un autre dossier, deux personnes, déjà détenus, ont été entendus et placées en garde à vue.

À noter enfin qu’hier, lundi, en fin de journée un contrôle routier important a été diligenté dans le cadre de cette même opération. Une trentaine d’agents de la gendarmerie et une dizaine de la police municipale de Punaauia, avec des équipes cynophiles, ont procédé à l’inspection de plusieurs dizaines de véhicules entre 18 heures et 20 heures. Le bilan de cette opération n’a pas encore été communiqué, mais une heure après les premiers contrôle, la gendarmerie parlait déjà de plusieurs cas de conduite sous stupéfiants, mais aussi de transport.