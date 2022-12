Lylia en première partie d’André Manoukian

Lylia Aymain va assurer la première partie du spectacle d’André Manoukian, ce samedi, au motu de l’hôtel Intercontinental Resort Tahiti. La jeune chanteuse tahitienne sera accompagnée de son coach vocal au piano.

Lylia Aymain commence à être une habituée de la scène. Malgré son jeune âge, la chanteuse de 13 ans a déjà enregistré deux singles et se produit régulièrement en concert depuis maintenant deux ans. « Elle a même chanté pour Emmanuel Macron« , souligne son coach vocal, Bruno Demongeot. Ce samedi, c’est en première partie d’André Manoukian venu présenter Les notes qui s’aiment qu’elle fera le show. Avec des titres aux sonorités jazzy et pop. Proches de l’univers de l’artiste qu’elle admire. Lylia sera accompagnée au piano par Bruno Demongeot qui lui-même interprètera l’une de ses compositions. Au programme : O Manihi d’Esther Tefana, Crazy For You d’Adèle, ou encore All the Way, un standard américain.

Finaliste du concours Voix des Outre-mer à l’Opéra de Paris en janvier 2022, présente au Festival Soul & Jazz 2022 et au sein du Big Band du Conservatoire de la Polynésie française, Lylia est une passionnée de musique et de chant en tout genre : variété internationale, française et tahitienne. Ses influences, elle les doit à ses parents qui lui ont fait découvrir le jazz, la soul et le blues mais aussi la pop. Souvent assimilée à Amy Winehouse, Lylia est aujourd’hui une figure polynésienne confirmée dans le domaine du chant. « Dès le départ, j’avais dit que cette adolescente avait un grain de voix exceptionnel, elle avait du potentiel. Même si c’est encore une enfant, elle a une vraie maturité lorsqu’elle chante, un sérieux« , explique Bruno Demougeot qui travaille avec elle depuis ses 9 ans.

Elle a déjà sorti deux chansons : It’s Me durant le début de la crise sanitaire en 2020, évoque sa famille, ses amis et sa vie personnelle.

Peu de temps après, c’est Le Soleil qui est diffusé sur Youtube, « un son qui met de bonne humeur« , pointe la chanteuse. « Mon rêve est de chanter sur les grandes scènes du monde et de partager ma musique avec le plus de gens possible« , glisse-t-elle.