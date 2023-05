Lyrisme, totems et textiles… Balades nocturnes au Musée de Tahiti

Samedi 13 mai, le Musée de Tahiti et des îles relaiera les Nuits européennes des Musées. L’occasion de redécouvrir gratuitement Te Fare Ia Manaha, qui proposera pour la soirée des œuvres éphémères, de la musique, de la poésie et des discussions anthropologiques.

Et si on passait une nuit au musée ? C’est ce que proposent depuis 20 ans les Nuits européennes des musées que Te Fare Ia Manaha va une fois de plus relayer au fenua. Ce sera le samedi 13 mai et même si le Musée de Tahiti et des îles n’ouvrira pas jusqu’à l’aube, il sera possible de venir s’y balader en soirée, de 17 à 21 heures. Sur place, des illuminations installées pour l’occasion, la boutique, ouverte, qui proposera une braderie du livre, mais surtout des activités et visites gratuites. Direction par exemple le jardin intérieur du musée où l’artiste Orama Nigou a installé ses « œuvres en balade » qui font interagir créations textiles et milieu naturel. Direction aussi les jardins de Hiti, où l’atelier lyrique du Conservatoire, et son professeur Peterson Cowan, proposeront une « déambulation » à la fois poétique – avec des récitations d’extraits des Fleurs du mal de Baudelaire -, musicale – avec la participation exceptionnelle de la violoncelliste Maryse Castello – et bien sûr vocale. Et puis pour ceux qui préféreraient une soirée de discussion, l’anthropologue Frédéric Torrent animera une conférence de 18 à 20 heures sur les taura, les animaux protecteurs des familles polynésiennes. Ceux qui ne pourraient pas se déplacer pourront profiter de la soirée pour suivre en direct, sur les réseaux sociaux, une visite guidée de l’exposition permanente du Musée par la directrice Miriama Bono.

Le programme complet :

Programme de la nuit des musées by Charlie Réné on Scribd