Le concours Ma thèse en 180 secondes revient à l’UPF, le jeudi 14 mars à 17 heures. Quatre candidats se présentent cette année, avec l’espoir d’accéder à la finale nationale le 5 juin prochain à Nice, puis la finale internationale au 3e semestre 2024.

Faire en trois minutes un « exposé clair, concis, et néanmoins convaincant » de son projet de recherche, c’est l’exercice auquel vont se livrer quatre « thésards » de l’Université de la Polynésie française ce jeudi. Ils entrent ainsi dans ce concours international, inspiré par l’Université du Queensland au début des années 2010 et repris par les universités francophones autour du monde.

Quatre doctorants de l’UPF, qui compte actuellement une soixantaine de futurs chercheurs, vont s’affronter jeudi. Le premier est Claude Drago, directeur général de la clinique Paofai, qui a repris le chemin des études et travaille sur la « recherche de l’efficience d’un système de santé public/privé en Polynésie ». Le second est Paul Haiti, qui travaille depuis deux ans sur « L’évolution statutaire des îles Marquises ». Baptiste Leroy, le plus avancé dans son parcours de doctorant, abordera « Le renouvellement de la vigilance collective : le cas du CHPF, une approche ethnographique », et enfin, Giulia Marchesini, qui vient de débuter ses travaux sur « Les Aires marines éducatives : une approche innovante et transformatrice de l’éducation née en Polynésie française ».

Le jury est composé de la vice-présidente de la commission recherche de l’UPF, Nabila Gaertner-Mazouni, du ministre de l’Agriculture Taivini Teai, de notre consœur Lucile Guichet de Polynésie La 1ère, du délégué territorial à la recherche et à la technologie, Jean-Christophe Auffray, et de Michel Monvoisin, P-Dg d’Air Tahiti Nui.

L’épreuve de jeudi fait office de qualifications pour la demi-finale nationale du 28 mars prochain à Paris, qui départagera 16 doctorants en vue de la finale nationale le 5 juin à Nice? Un seul candidat français accédera à la finale internationale au 3e semestre 2024.

Cette finale régionale est ouverte au public et se déroulera jeudi 14 mars à 17 heures dans l’amphithéâtre A3 du campus de Outumaoro.