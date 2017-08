Macron au chevet des enfants malades polynésiens

Les enfants de l’hôpital Robert Debré ont reçu la visite mercredi du Président de la République, Emmanel Macron accompagné de son épouse.

C’est une rencontre qu’ils ne risquent pas d’oublier. Les enfants d’Elsie et de Vaitiare ont eu la joie d’accueillir mercredi dans leur chambre d’hôpital le Président de la République Emmanuel et Brigitte Macron. Les deux mamans du fenua ont publié mercredi soir (heure de Paris, NDLR) des photos de la visite du couple présidentiel sur leurs comptes Facebook.

© Vaitiare B. © Elsie T. © Elsie T.

Robert-Debré est le plus grand hôpital pédiatrique de France. Il prend en charge les pathologies pédiatriques spécialisées et les maladies rares de l’enfance.

Emmanuel Macron était également entouré de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Il a par ailleurs rencontré les équipes de l’hôpital et a notamment visité les services d’hématologie, d’imagerie, de réanimation pédiatrique et les urgences de l’hôpital, d’après l’Assistance publique des hôpitaux de Paris.